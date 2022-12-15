За месяц нарушители ПДД пополнили бюджет более чем на 30 млн тенге

Речь идет только о любителях поговорить по телефону во время езды за рулем. Всего за месяц в Шымкенте оштрафованы более двух тысяч водителей.

Сотрудниками Полка патрульной полиции ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по предупреждению ДТП. За четыре недели выявлены 2 тысячи 268 случаев использование сотового телефона во время движения на автомобиле.

«На нарушителей наложены штрафы в соответствии со статьей Кодекса об административных правонарушениях. Данное нарушение влечёт штраф в размере 5 МРП, а если оно совершено повторно в течение года на нарушителя налагается штраф в размере 10 МРП», — сообщили в ДП г.Шымкента.

При управлении транспортом можно пользоваться телефоном на громкой связи или с использованием наушников.