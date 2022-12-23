Женщина украла шубу у родственницы и сдала её в ломбард

Сотрудники отдела полиции Тюлькубасского района по горячим следам задержали женщину, похитившую шубу стоимостью 750 тысяч тенге.

С заявлением к полицейским обратилась местная жительница.

«Получив информацию о совершённом преступлении, мы организовали оперативно-следственную группу и выехали по указанному адресу. В ходе следственных мероприятий и опроса свидетелей мы установили личность подозреваемой. Ею оказалась близкая родственница потерпевшей. Похищенную шубу мы изъяли и вернули законной владелице», — рассказал дознаватель отдела полиции Тюлькубасского района Сапар Жунусов.

Как пояснила задержанная, она сильно нуждалась в деньгах, поэтому пошла на преступление. Похищенную у родственницы шубу, она сдала в ломбард, а вырученные деньги успела потратить. По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело. Ведётся досудебное расследование.