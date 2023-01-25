По субботам до 20:00. График спецЦОНов изменился

График работы СпецЦОНов в Шымкенте изменился в связи с легализацией автомобилей.

23 января текущего года в стране началась легализация иностранных автомобилей. В связи с этим Госкорпорацией было принято решение об изменении графика работы СпецЦОНов города.

Теперь СпецЦОНы, осуществляющие прием по оказанию государственной услуги, будут работать с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00. По данному графику центры будут принимать посетителей до 6 февраля 2023 года, об изменении будет сообщено дополнительно.

Для легализации авто можно обратиться по адресу:

СпецЦОН №1: мкр. Достык 2343/1

СпецЦОН №2: 119 квартал Ташкентская объездная трасса, 381/1.