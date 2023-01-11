145 погибших. В Шымкенте на суицид чаще идут мужчины

Лица мужского пола больше подвержены к суицидальным наклонностям. По крайней мере в Шымкенте и об этом говорит статистика.

Прокуратура южного мегаполиса в ответ на официальный запрос нашей редакции предоставила итоги по суицидам, произошедшим в 2022 году. Здесь 145 человек покончили жизнь самоубийством только за 12 месяцев прошедшего года, среди них 116 — лица мужского пола.

Вопреки сложившемуся мнению, что суицид это удел подростков и горячих молодых, большая часть решивших свести счеты с жизнью были в возрасте от 35 до 54 лет.

Возрастная подборка погибших выглядит таким образом:

с 5 до 14 лет — 1 чел.;

с 15- 17 лет — 4 чел.;

18-24 года — 18 погибших;

25-29 лет — 12 чел.;

30-34 лет — 20 погибших;

35-44 лет -21 погибший;

45-54 лет — 21 погибший;

55- 64 года — 9 погибших;

65-74 года -8 погибших:

75+лет — 1 погибший;

плюс еще 1 человек, возраст которого в ведомстве не указали.

Самым популярным способом среди суицидников является повешение (100 человек), 17 применили колюще-режущие предметы, 8 человек сбросились с высоты и двое сожгли себя заживо.

Кстати в 85 % случаях люди шли на суицид в трезвом состоянии, 13% в состоянии алкогольного опьянения и 2% люди с нарушениями психики.

Что касается женской половины, всего в южном мегаполисе на суицид решились 29 девочек, девушек и женщин.

Такой дисбаланс между мужчинами и женщинами психолог Герман Владимиров объясняет неумением мужского пола выражать свои эмоции экологично. По его словам, женщин спасают близкие подруги, умение делиться своими переживаниями, болтливость и даже истеричность. Ведь все это тоже выход отрицательной, лишней энергетики.

«Мужчины зачастую сами пытаются справиться со своими эмоциями. Потому что с детства нам прививают стереотип: «Мужчины сильные, они не плачут». Среди всех клиентов, у меня наверное лишь процентов 10% мужчины. Есть такое понятие как посттравматическое стрессовое расстройство. Это страшно, нужно работать над собой, не копить в себе клубок плохих эмоций, не ждать катастрофы, обращаться к психологам, работать над своими эмоциями. Важно чтобы в душе была гармония. Поэтому и мужчины больше всего зависимы, то есть они находят выход эмоциям через алкоголь, наркотики, азартные игры. Все это от игнорирования своих душевных проблем. Женщины же могут поистерить, поплакать, рассказать родным. Это отлично, таким образом гормоны стресса вымываются. В психологии есть понятие, что самый страшный клиент- замкнутый. Таким и помочь бывает сложно», — рассказывает психолог.

По словам специалиста, пальма первенства по инфарктам и инсультам также принадлежит мужчинам. Чтобы не доводить себя до критического состояния, необходимо обращаться за грамотной психологической помощью вовремя, а еще заниматься спортом, говорит Герман Владимиров. Ведь регулярные физические нагрузки способны привести в порядок не только тело, но и душу.

В целом за 2022 год в Шымкенте совершено 145 фактов суицида, это на 23 трагедии больше, чем в прошлом году. Почти 80% погибших — мужчины. Кроме того за год в Шымкенте пытались покончить жизнь самоубийством еще 108 человек, их вовремя спаспли родные или полицейские. В других регионах статистика по суициду еще более печальная. Шымкент в рейтинге самоубийств на 14-ом месте по Казахстану.

Тем, кто оказался в беде, запутался и не знает как вновь обрести душевное спокойствие можно обратиться в центр психического здоровья. Там высококвалифицированные психологи и психиатры готовы помочь каждому на бесплатной основе. Адрес центра: г. Шымкент, улица Кремлевская 11А.