Алихану Смаилову показали транспортно-логистический хаб

Премьеру показали транспортно-логистический хаб мегаполиса, который позволяет обрабатывать до 600 000 тонн грузов в год, отгружать до одной тысячи паллетов в день, передает корреспондент OTYRAR.

Основной поток груза идет не только из регионов Казахстана, но и других стран.

Напомним, сегодня глава правительства Алихан Смаилов находится в Шымкенте с рабочим визитом. Далее по плану глава правительства должен открыть завод по обработке и производству стекольных конструкций, проинспектирует ход строительства социальных объектов.

Он отметил, что логистическая зона Шымкента работает на высоком уровне. Также, Алихан Смаилов положительно оценил инвест климат мегаполиса

Кроме того премьер-министр посетит новый Дворец школьников, до открытия которого осталось всего 2 месяца.