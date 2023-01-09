Экс-прокурор Шымкента задержан по подозрению в коррупции

Комитет национальной безопасности сообщил о задержании бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов Максата Кожабаева, передает OTYRAR.

Кожабаев был заместителем председателя Антикоррупционной службы с июля 2021 года по апрель 2022 года. До этого работал прокурором Шымкента с августа 2018 по июль 2021 года. Сейчас экс-чиновник задержан по подозрению в коррупции.

«9 января бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов Кожабаев был задержан»,- говорится в сообщении КНБ РК.

По данным КНБ, следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Иную информацию в интересах следствия не разглашают.

Справочно: Максат Кожабаев родился в селе Абай Туркестанской области. В разные годы работал прокурором в прокуратурах Шымкента, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей и Алматы. В 2012-2014 годах был начальником финансовой полиции в Кызылординской области, в 2014-2016 годах возглавлял департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции в Жамбылской области.