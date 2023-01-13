К общественным работам привлекли шымкентца за наркотики

В Каратауском районном суде вынесли приговор в отношении 45-летнего жителя южного мегаполиса.

Ранее он попался с наркотиками. Как выяснило следствие «увеселительную» смесь он хранил дома исключительно для себя, распространением не занимался.

Полицейские нашли у него сверток с наркотическими веществами, завели уголовное дело.

Судом мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан и привлечен к 80 часам общественных работ.