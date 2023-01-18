Личным номером поделилась руководитель управления образования Шымкента

Жанат Тажиева открыто поделилась своим личным номером во время прямого эфира в Instagram и призвала горожан обращаться с проблемами напрямую к ней.

2-часовой эфир в социальной сети получился более чем насыщенным. Около 200 вопросов поступило от жителей, еще более 11 тысяч человек просмотрели запись эфира. В нем родители дошколят и учеников нашли множество полезной информации.

По словам руководителя ГОРОНО, очень много вопросов поступает от горожан касательно качества образования, питания и школьной формы. К примеру, одна женщина написала, что директор № 66 школы запрещает девочкам носить брюки, мол, в учреждении свой взгляд на школьную форму. И всё бы ничего, если бы шымкентцев не застал врасплох непривычно холодный январь.

«Спасибо за вопрос. Нет, девочки тоже могут носить брюки и желательно чтобы они были теплые, темно-синего цвета, это не нарушение школьной формы. Сейчас на улице холодно, а здоровье наших детей в приоритете. Я позвоню директору и переговорю обязательно по этому вопросу», — сказала Жанат Тажиева.

Кроме того, родители жаловались на то, что их дети вынужденны сидеть на занятиях в верхней одежде. Температура в школах крайне низкая и дети часто заболевают. А еще родители писали жалобы касательно питания в государственных школах. Все заявки были записаны, теперь директорам «проблемных» школ направят претензии и указания, а также проследят за их исполнением.

От наплыва желающих оставить свои жалобы и претензии главный педагог мегаполиса решила поделиться личным номером, сказав что ведомству относятся около 900 образовательных учреждений. А так, как в них обучаются наши дети, то вопросов и пожеланий ожидаемо много. Тажиева готова выслушать каждого, кто обратится к ней за помощью.

Номер телефона руководителя управления образования Ж. Тажиевой 8702 343 22 48, также можно обратиться к пресс-секретарю 8707 290 95 98.

К слову, каждый четверг свои вопросы руководителю управления образования можно задать и в прямом эфире программы «Народ и Власть» на телеканале OTYRAR.