Нарушителей ПДД в Шымкенте стало больше

Сотрудники административной полиции провели брифинг, на котором рассказали об итогах работы подразделения в прошлом году.

Как рассказали полицейские за минувший год по сравнению с предыдущим 2021 годом сократилось количество ДТП, но значительно выросло число нарушений правил дорожного движения.

За год в Шымкенте зарегистрированы 398 дорожно-транспортных происшествий. В ДТП погибли 57 человек. На треть меньше, чем годом раньше. При этом резко увеличилось число нарушений правил дорожного движения, за 12 месяцев полицейские выписали водителям около миллиона административных штрафов.

«За 12 месяцев 2022 года водителями было совершено 909 тысяч 534 административных правонарушений, на 375 тысяч больше чем в прошлом году. Так за вождение автомашины в нетрезвом состоянии по статье 608-ой, к административной ответственности были привлечены 1038 водителей. По 596-ой статье — за выезд на встречную полосу движения — привлечены к ответственности 979 человек», -говорит начальник управления административной полиции ДВД г. Шымкента Улугбек Мылтыков.

Нарушение именно этих статей административного кодекса ведёт на дорогах к самым тяжёлым последствиям. Поэтому и наказание по этим статьям суровое и безальтернативное — лишение водительских прав. Почти 30 тысяч нарушений выявили полицейские и со стороны пешеходов, велосипедистов и водителей мопедов. Нарушители оштрафованы на различные суммы.