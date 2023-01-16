Незаконную торговлю оружием развернули в Туркестане

В одном из магазинов Туркестана незаконно торговали патронами и ружьями.

Во время обыска полицейские изъяли 990 патронов для охотничьих ружей 16-го калибра, 15 кг-ов дроби и 1 глушитель, а также изъяли со склада 925 патронов в 12 коробках. В доме хозяев магазина изъяли газовый пистолет.

«Данный факт зарегистрировали по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначена баллистическая экспертиза. В настоящее время проводится досудебное расследование», — рассказали в департаменте полиции.