Спустя 4 года после взрывов в Арыси депутаты придумали, как утилизировать боеприпасы

Спустя четыре года после взрывов в Арыси депутаты придумали, как утилизировать боеприпасы. 27 сентября они приняли проект закона, упрощающего утилизацию боеприпасов и закупки запчастей.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа» предусматривает порядка 70 поправок в различные законы.

Что можно подметить:

предлагается упростить процедуру приобретения запасных частей и закупать их через процедуру государственных закупок;

предложены поправки, уточняющие определение научных исследований, опытно-конструкторских работ и опытного образца в рамках государственного оборонного заказа;

появится возможность устанавливать срок проведения научных исследований в техническом задании;

исключено требование по предоставлению уполномоченному органу результатов технического аудита для включения в реестр исполнителей государственного оборонного заказа;

Также в законопроекте есть нормы, позволяющие заказчику государственного оборонного заказа перераспределить бюджетные средства внутри оборонного заказа в случае невозможности реализовать запланированное мероприятие.