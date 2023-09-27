Спустя 4 года после взрывов в Арыси депутаты придумали, как утилизировать боеприпасы

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Администратор
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Уничтожение боеприпасов в Арыси
Фото: //informburo.kz

Спустя четыре года после взрывов в Арыси депутаты придумали, как утилизировать боеприпасы. 27 сентября они приняли проект закона, упрощающего утилизацию боеприпасов и закупки запчастей.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа» предусматривает порядка 70 поправок в различные законы.

Что можно подметить:

  • предлагается упростить процедуру приобретения запасных частей и закупать их через процедуру государственных закупок;
  • предложены поправки, уточняющие определение научных исследований, опытно-конструкторских работ и опытного образца в рамках государственного оборонного заказа;
  • появится возможность устанавливать срок проведения научных исследований в техническом задании;
  • исключено требование по предоставлению уполномоченному органу результатов технического аудита для включения в реестр исполнителей государственного оборонного заказа;

Также в законопроекте есть нормы, позволяющие заказчику государственного оборонного заказа перераспределить бюджетные средства внутри оборонного заказа в случае невозможности реализовать запланированное мероприятие.

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ИСТОЧНИКOrda.kz

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