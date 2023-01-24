Осторожно, угарный газ! Меры безопасности, которые могут сохранить вашу жизнь

Факты отравлений угарным газом в Шымкенте приблизились к критическим показателям. Только с начала января жертвами токсического яда стали 6 человек: молодые парень с девушкой, женщина с сыном, еще одна молодая женщина 32 лет и мужчина предпенсионного возраста.

Все они были найдены мертвыми на собственной территории в жилых домах и квартирах. При проверке газовики обнаружили массу ошибок: это неправильно установленные проточные водонагреватели, отопительные котлы, нарушение ТУ монтажа и отсутствие тяги в дымоходе. Все это в конечном итоге сыграло роковую шутку с домовладельцами.

«В группе риска те, у кого дома или в квартире установлены газовые котлы, проточные водонагреватели и газовые печи (камины). Необходимо тщательно проверять их, следить за тягой в дымоходе. Но здесь надо различать отравление природным газом и от угарного. Природного газа, для отравления необходима концентрация в воздухе где то 10 %, но, как правило, когда идет утечка концентрации от 5 до 10% — уже будет иметь место хлопок газовоздушной смеси. А вот угарный газ очень токсичный. Он не имеет запаха, концентрации утечки достаточно 1%. Это человек может спать и просто не проснуться. Вообще раньше, до 2015 года, чтобы люди домой установили автономное отопление, нужно было получить от местных исполнительных и контролирующих органов разрешение. Сейчас не так», — говорит Бахадыр Расулов, начальник управления по чрезвычайным ситуациям Аль-Фарабийского района.

Отравления возникают и при неправильной топке печи, неплотно закрытой дверце или закрытой заслонке трубы, либо если печь неисправна. Поскольку окись углерода не имеет запаха и не раздражает верхние дыхательные пути, человек не чувствует его при вдыхании и поэтому отравление наступает незаметно.

Итак, первые признаки отравления:

головная боль, головокружение, мелькание в глазах и шум в ушах, тошнота;

развивается общая слабость, учащается пульс, появляется сухой кашель, рвота;

иногда наблюдается возбуждение, сопровождающееся слуховыми и зрительными галлюцинациями. Возбуждение сменяется вялостью, безразличием, сонливостью;

в дальнейшем человек теряет сознание, его кожные покровы краснеют, зрачки резко расширяются, дыхание, вначале шумное и учащенное, становится поверхностным, редким; возникаю судороги.

Как быть в таких случаях?

Пострадавшего надо немедленно вынести на свежий воздух, уложить его на спину, подложив под голову подушку, расстегнуть воротник, пояс. Лучшее лечебное средство при остром отравлении угарным газом – длительное вдыхание кислорода. На голову и грудь кладут холодный компресс, поят горячим крепким чаем, дают понюхать нашатырный спирт. Если пострадавший не дышит или дыхание его резко угнетено, сразу же приступают к проведению искусственного дыхания и немедленной транспортировке пострадавшего в лечебное учреждение.

Как не допустить отравления угарным газом?

постоянно проверять все устройства, работающие на горючем топливе (газовые плиты, газовые водонагреватели, камины и дровяные печи);

регулярно проверять состояние печных труб, дымоходов и вентиляционных люков;

при появлении симптомов отравления немедленно обращаться к врачу;

не оставлять машину с работающим двигателем в гараже;

не пользоваться обогревателями, работающими на керосине или пропане в закрытом помещении (в автофургоне, прицепе, или палатке);

не использовать газовую печь для отопления дома;

не закрывать заслонку в дымоходе камина или печи, пока огнь полностью не погаснет;

спички и воспламеняющие предметы хранить в недоступных для детей местах.

Также городской ДЧС настоятельно рекомендует установить дома прибор контроля концентрации угарного газа. В случае превышения допустимого значения, прибор подаст звуковой и световой сигнал.

Итак, подытожим, для полного сгорания газа необходимо достаточное количество воздуха. Поэтому при использовании газовых колонок, котлов и отопительных печей позаботьтесь о правильной вентиляции воздуха. Регулярно проверяйте тягу в дымовых и вентиляционных каналах. В этом вам помогут специализированные организации, осуществляющие чистку дымоходов. Все номера телефонов организаций, обслуживающих южный мегаполис можно найти тут.