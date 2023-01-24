Районный аким гонит чиновников из кабинетов на улицу

Аким Толебийского района Толеген Телгараев отныне решил работать по новой методике.

Глава района отметил, что отныне его команда будет больше времени проводить на улице, чем в кабинетах. Чаще общаться с жителями, посещать проблемные районы и дома в независимости поступила жалоба или нет, куда эффективней бесконечных совещаний в кабинетах.

«Мы проводим работу с населением, много вопросов решаем. Отныне будем встречаться еще чаще. Я уже предупредил своих сотрудников, что мы будем больше времени проводить среди населения, нежели в кабинетах. К критике адекватной мы относимся положительно, мы узнаем то, чего можно не заметить», — говорите Толеген Телгараев, акима Толебийского района.

Что касается критики, аким даже согласен лично получать все жалобы и претензии от жителей. А потому Толеген Телгараев даже поделился с читателями OTYRAR своим личным номером и добавил, обращаться можно в любое время.

«У меня номер круглые сутки доступен. Я могу принимать обращения жителей посредством WhatsApp 8 701 746 2848″, — сказал аким Толебийского района.

Дозвониться до акима можно, главное чтобы обращение было значимое.