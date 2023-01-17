Сельчанина вытащили из петли полицейские

Полицейские Туркестанской области вытащили из петли мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством.

Около 21:30 ч. вечера, в Ордабасинский районный отдел полиции обратилась местная жительница. Сельчанка сообщила, что её нетрезвый супруг устроил скандал, не дает покоя и попросила помощи у полицейских.

Как только поступило сообщение, полицейские быстро добрались до места происшествия. Но к тому моменту, мужчины уже не было дома. Стражи порядка нашли его в сарае с веревкой на шее, мужчина пытался совершить суицид.

Отвлекая разговорами, полицейский медленно подошел к мужчине, обхватил его за тело и поднял вверх, а супруга перерезала веревку.

Ему оказали первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Далее супругов доставили в отдел полиции и провели с ними профилактическую и разъяснительную работу. Женщина поблагодарила стражей порядка за своевременно оказанную помощь.