Серийные домушники похищали миллионы в домах Кентау

Полицейские Туркестанской области задержали двух подозреваемых в 11 квартирных кражах.

Сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали двух подозреваемых в серии квартирных краж, совершенных на территории г. Кентау. На счету домушников оказалось 11 фактов квартирных краж.

Так, в ОП г. Кентау обратилась местная жительница с заявлением о том, что у нее из дома неизвестные похитили золотые изделия на сумму около 6,5 миллионов тенге. Другая потерпевшая сообщила, что злоумышленники украли деньги и золотые изделия на сумму свыше 1,7 миллиона тенге. С аналогичными заявлениями в отдел полиции обратились еще несколько местных жителей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двух подозреваемых. Ими оказались жители г. Кентау, ранее неоднократно судимые. Одного из них полицейские задержали в г. Кентау, а другого на съемной квартире в г. Шымкент.

На сегодня оба подозреваемых взяты под стражу. Следствием установлено, что подозреваемые проникали в квартиры горожан и похищали деньги и золотые изделия. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 13 миллионов тенге. Изъята часть похищенного имущества и другие вещественные доказательства.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК «кража». Полицейскими выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.