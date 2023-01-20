Шымкентец находил таксистов и удаленно оформлял на них кредиты

Интересным видом мошенничества промышлял житель Шымкента. Его жертвами становились исключительно водители такси, передает OTYRAR.

Как сообщили в полиции, в Туркестане мужчина обратился с заявлением, что кто-то неизвестный оформил на него микрокредит на сумму 160 тысяч тенге. Далее с подобными заявлениями обратились еще 4 человека. Все они являлись таксистами.

В ходе следствия выяснилось, подозреваемым по всем делам проходит потенциальный клиент. Молодой мужчина находил своих жертв через мобильное приложение. Заказывал такси, затем связывался с водителями, представляясь сотрудником компании. Далее мужчина говорил, что арендует полный салон автомобиля, а оплату якобы произведет компания (здесь скорее всего речь идет о междугородних поездках).

К слову, таким образом доверчивые таксисты высылали мошеннику свои данные и номера счетов. К ним сразу же поступала внушительная сумма денег. Мошенник говорил, что компания по ошибке отправила больше чем нужно, поэтому оплату за салон автомобиля просил оставить, а разницу вернуть. Ничего не подозревающие таксисты выполняли условия, а затем теряли связь с клиентом. Спустя месяц все они узнали, что на их имена оформлены кредиты.

По поступившим заявлениям мужчину сразу же отыскали. Им оказался ранее судимый молодой человек, житель Шымкента. В сотовом телефоне подозреваемого нашли личные данные еще 6 человек, вероятно потенциальных жертв.