Шымкентец залез в многомиллионные долги из-за ставок на спорт

Казахстанцы на азартные игры и ставки спустили рекордные 456 млрд тенге. И это только за 9 месяцев прошлого года.

Говорят зависимые от игромании и их родные стали все чаще обращаться за помощью. Вот только эту болезнь довольно сложно вылечить. Герой нашего материала молодой парень 22 лет расскажет, как влез в многомиллионные долги, потерял доверие родных, но опомнился и сейчас на пути к «свободной» жизни.

В свои 22 года у Санжара за спиной миллионные долги, проблемы с законом и зависимость от азартных игр. Свою первую ставку молодой человек поставил в 14 лет и выиграл. Деньги придали значимость в глазах родных и друзей, а радость победы подогревала азарт. Ставки становились все выше, а проигрыши чаще, Санжар начал занимать деньги у друзей и продавать вещи из дома. Тревогу забили родители.

«У меня долги уже были больше 15-20 миллионов тенге, когда у меня проблемы и так далее. А семье родные не верят, очень тяжело когда приходишь домой и твои родные прячут от тебя свои же вещи, чтобы ты не украл их и не поставил их ставку. Тем кто хочет поставить я бы посоветовал, за каждой ставкой идут определенные последствия, если вы не страдаете, страдают окружающие вас люди, за каждой победой есть тот человек, который проиграл ради вашей победы»,- говорит Санжар.

Сейчас Санжар проходит лечение в реабилитационном центре. Его сюда принудительно привели родители. Здесь он вот уже 4 месяца. Привыкает к «чистой» жизни без зависимости и проходит реабилитацию.

Делать ставки казахстанцы стали чаще. Объём услуг по организации азартных игр и заключению пари с начала прошлого года по сентябрь достиг внушительных 456 миллиардов тенге. Это сразу в 8,5 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Больше казахстанцы тратят лишь на операции с недвижимым имуществом, деятельностью в области архитектуры или технических испытаний.

Игроманов в Казахстане становится все больше. По словам врачей, в день к ним обращаются двое-трое зависимых. Чаше всего таких пациентов приводят родные, которые устали от постоянного обмана и выкачивания денег. Зависимость формируется в три этапа — сначала человек делает ставки ради выгоды, затем «залипает» на сайтах азартных игр, на третьем этапе зависимый попросту «работает на казино». Человек лишается прежних принципов и ценностей. Избавиться от этой зависимости непросто.

«Нет принятия и осознания этой проблемы, то есть да она тяжелее, чем наркомания поддается. Больше суицидальных попыток от игромании чем от других зависимостей. Самый эффективный способ- это психокоррекционные программы, реабилитации, которые направлены на изменение мышления и поведения, понять природу своей зависимости», — говорит Анатолий Ичетовкин, ведущий специалист частного анонимного реабилитационного центра.

Но вернуться к нормальной жизни без ставок удается не всем, частенько игроманы возвращаются к своей зависимости. Проблема, говорят специалисты в том, что ставки доступны, их реклама есть в социальных сетях, на ютубе, «ставки на спорт» рекламируют даже в фильмах. Не хватает и государственных реабилитационных программ для лечения игромании. Ведь эта зависимость все больше губит казахстанское общество.