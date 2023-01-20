Шымкентцы отчаянно пытаются купить очередь на жилье

Этим пользуются аферисты. Полицейские говорят, количество жертв, пострадавших от разного рода мошенников, увеличивается с каждым годом.

Пожалуй, излюбленная мошенниками схема — это обещание «выбить» квартиру по госпрограмме или продвинуть по очереди. Одной из таких жертв стала жительница Шымкента, которая отдала незнакомой женщине 1,5 млн тенге. За эту сумму заказчика должны были продвинуть в очереди на жилье и выдать долгожданные квадратные метры.

Вот только получив крупную сумму денег, мошенница исчезла из виду. Ее нашли полицейские на территории города. Подозреваемой 34 года, она сейчас находится под стражей. Выясняются детали.

Похожий случай произошел и несколькими днями ранее. По той же схеме горожан обманывал молодой мужчина.

Полицейские Шымкента призывают горожан не поддаваться на уловки аферистов, не доверять малознакомым людям и помнить, что в обход государства приобрести квартиру или продвинуться в очереди невозможно.