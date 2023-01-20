Сколько страна потратит на проведение депутатских выборов

На предстоящие выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней потратят 33,4 млрд тенге.
Такую сумму заложили в государственном бюджете для проведения выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Казахстана.
«В дополнение к ранее озвученной информации о выделенных средствах на проведение выборов сообщаем следующее. В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию Республики, Главой государства в Послании от 1 сентября 2022 года поручено провести внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года. Данные расходы рассчитаны с учетом введения новой смешанной системы выборов: от политических партий по партийным спискам; по одномандатным территориальным избирательным округам», — отметили в ведомстве.
Расходы рассчитаны с учетом введения новой смешанной системы выборов:
- от политических партий по партийным спискам;
- по одномандатным территориальным избирательным округам.
Напомним, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоятся 19 марта 2023 года.