Снегопад вызвал бурю эмоций у жителей Шымкента

Наступившим морозам в Шымкенте больше всего рады дети. Они катаются на санках, спускаются с ледяных горок, играют в снежки и лепят снеговиков.

«Катаюсь я наверное уже лет 10. Зима в этом году вообще классная, думали зимы в этом году не будет вообще, думали опять будет слякоть и жара. Катаюсь сейчас я со своим другом и одноклассником, нам все очень нравится»;

«Зимой я обычно занимаюсь катанием на санках и с друзьями играем и бросаем снежки. Эта зима мне нравится тем, что выпал такой слой снега, которого не был очень-очень давно»,- говорят дети.

Снегопад радует и любителей сделать запоминающиеся селфи. Для Шымкента такие морозы — большая редкость, а потому горожане пытаются запечатлить зимние пейзажи на камеру.

«Мы вышли, чтобы не растаял снег и успели сделать красивые фото. Снег у нас в Шымкенте редкость и чтобы успеть это заснять и выложить в социальные сети и пополнить их позитивными фотоссесиями»;

«Зима нравится, люблю ходить по снегу, а не по слякоти именно. Когда выйдешь и под ногами хруст и хрустит»;

«Ну у нас в Шымкенте последние два дня вообще круто, только снимаем и снимаем»,- говорят жители Шымкента.

Игра в снежки — одна из любимых зимних забав независимо от возраста. Несмотря на минусовую температуру на городском Арбате многолюдно. Зимние развлечения не только доставляют детям необыкновенную радость, но и приносят пользу для здоровья. Тем более, что это не требует незапланированных трат или определённых умений.

«В этом году много снега выпало. Мы вот тоже не теряем возможность на санках покататься, побегать и с детьми в снежки поиграть, снеговиков слепить», «Впервые в Шымкенте настоящая зима, нам нравится»;

«Я в Астане учусь, поэтому в Шымкенте классно зимой, особенно в такую погоду редкую»;

«Мне в такую погоду нравится фотографироваться и играть в снежки с друзьями»,- говорят жители.

Зима — особенное время года. В этом году она радует бодрящим морозом и искристым снегом. Главное, одеваться теплее, чтобы не переохлаждаться.