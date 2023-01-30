Три населенных пункта Шымкента в зоне риска подтоплений

В Шымкенте есть угроза подтопления населенных пунктов. В департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали о возможных паводкоопасных участках.

«Наиболее опасными участками являются у нас склонно-холмистые, равнинные места в черте города. Это Аксай, Карабастау, Забадам. В настоящий момент каналы пустые, но они заполнены снегом, ледообразованием, где бывает мусор. Компетентными органами ведётся отчистка полностью», — говорит Ирисмат Махмудов, начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС г. Шымкента.

Спасатели провели облет территории и с вертолета осмотрели водохранилища Тогыс, Текесу, Акжар и крупные реки города. Оказалось, что несколько жилых массивов находятся в зоне риска. Для того чтобы трагедии не произошло, специалисты будут очищать русла рек от мусора, а также ото льда. А на реке Бадам необходимо провести берегоукрепительные работы. Здесь в зоне риска расположены больше 20 зданий и проживают около 100 человек.