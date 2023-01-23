В прошлом году 20 тысяч казахстанцев стали жертвами мошенников

Мошенничество в Казахстане участилось. Чтобы обмануть доверчивых граждан, злоумышленники используют много схем.

Кто-то попадался на аферах, а кому-то удалось от правосудия ускользнуть. В прошлом году больше 20 тысяч казахстанцев стали жертвами мошенников.

«Треть преступлений совершены при онлайн-торговле. Мошенники размещают объявления на известных сайтах и в социальных сетях. Они указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату.

Еще один вид интернет мошенничества – привлечение различных якобы вложений и инвестиций. За год жертвами таких схем стали 1 750 казахстанцев, которые вложили деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Более того, в ряде случаев для этих целей оформляли на себя кредиты. В погоне за легкими деньгами, все они лишились своих сбережений», — говорит Арман Оразалиев, заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК.

Мошенники не брезгуют и созданием ложных сайтов от имени крупных, в том числе национальных компаний, банков и криптобирж. При этом общение с так называемыми «менеджерами» и «брокерами» проходит в онлайн-режиме, в том числе через мессенджеры. В некоторых случаях для привлечения больших сумм, мошенники проводят разовую выплату, якобы, дивидендов. Так, в надежде обогатиться, астанчанка продала свою квартиру и вложила 20 млн тенге в несуществующую инвесткомпанию.

«В полицию обратилась жительница столицы, которая потеряла 20 миллионов тенге, вложив их в несуществующую инвестиционную компанию. Для этих целей она даже продала свою квартиру. Как правило, основной причиной в таких случаях является интернет-реклама на сайтах, которые находятся на зарубежных технических площадках. Поэтому, прежде чем решиться на вложения, необходимо обратиться к официальным представителям компаний, услуги которых рекламируют в интернете. При этом не нужно следовать телефонным инструкциям неизвестных лиц, которые звонят и убеждают сделать инвестиции», — говорит Арман Оразалиев.

Следующий распространенный способ обмана — телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных органов. Таким способом с начала прошлого года обманули 3,5 тысячи казахстанцев. При этом мошенники меняют свои номера с помощью специальной программы, а человеку на другом конце провода сообщают о якобы подозрительных операциях с картой, либо попытке оформления кредита и просят перевести деньги со счёта либо депозита на так называемый безопасный страховой счет. Три тысячи казахстанцев таким образом оформили на себя онлайн-займы в банках и микрокредитных организациях.

«Большинство таких преступлений совершается из-за рубежа, что усложняет процесс их раскрытия. Если в июне прошлого года было зарегистрировано 573 таких мошенничества, то в декабре их количество снизилось в 5 раз, до 105 преступлений. Сейчас сотовые компании дорабатывают свои системы для того, чтобы исключить мошеннические звонки. Конечно, преступники будут искать новые пути для обхода защитных мер и обмана граждан», — говорит Арман Оразалиев, заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК.

В прошлом году пресечена преступная деятельность 6 групп, занимавшихся обналичиванием похищенных у граждан денег, так называемых дропов. Среди них есть как казахстанцы, так и граждане СНГ. Они занимались поиском и оформлением банковских карт, а также переводами денег организаторам мошеннических схем.

Как обезопасить себя?

— Не передавать свои персональные данные, абонентские номера, банковские карты и их реквизиты.

— Не устанавливать на свои телефоны неизвестные программы по просьбе посторонних лиц.

— Не следовать телефонным инструкциям представившимися работниками банков или правоохранительных органов

— Не делать переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода.

— Регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга.

— Оплачивать товар только после его получения (убедиться в наличии товара, в том числе путем видеозвонка).