В Шымкенте резко возросло количество должников по алиментам

В Шымкенте десятки тысяч детей не получают законные деньги. Количество должников по алиментам всего за год выросло с 10 тысяч до 15 493 человек, передает OTYRAR.

Бывший муж Меруерт Баймурзаевой не платит алименты уже 5 лет. У женщины на попечении двое несовершеннолетних детей. По её словам экс-муж пошел на ухищрение, чтобы избежать выплаты долга своим детям. К слову, долг уже перевалил за 5 млн тенге.

«Мой бывший муж не работает, нигде не числится. Ему уже все запретили и перекрыли, даже в розыск его объявляли. Но он прекрасно передвигается по городу, на мероприятия ходит, а когда звонят дети, он не берет трубку и ставит их на блок. Не могу сказать, что судебные исполнители справляются со своей работой, потому что уже который год дело никуда не движется»,- говорит Меруерт.

Женщина рассказывает, что бывшие мужья зачастую идут на разные ухищрения, дабы избежать алиментов. Нередки случаи, когда горе-отцы договариваются с бухгалтерией компании, где они работают и уменьшают себе зарплату и платят минимальные алименты.

По словам министра, если отец не может выплатить долг, то его можно возложить на его родителей. Также, должников можно привлечь к уголовной ответственности, арестовать на 5 суток, либо лишить свободы на 2 года.

Сумма долгов по алиментам в Казахстане составила 14 млрд тенге, а запрет на выезд имеют 16 671 человек по всей стране. Что касается местной статистики, ситуация на сегодняшний день не самая лучшая.

«По итогам 2022 года было обнаружено 15 493 должников по алиментам, из них у 6 375 долги выплачиваются из зарплат, а 619 не платят во все. На сегодняшний день общий размер по этим категориям составляет 992 миллиона тенге», — сообщили в Департаменте юстиции южного мегаполиса.

Для выплаты долга детям созданы все условия считает министр юстиции. Есть онлайн-сервисы, терминалы по погашению алиментов, которые установлены на пункте пропуска на границе. За 20-30 минут можно погасить долг, при полной оплате убирается арест на счет и запрет на выезд.