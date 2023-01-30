Водитель-торопыжка проехал на красный (видео)

Водитель автобуса в Шымкенте проехал на красный сигнал светофора. Подобным инцидентам уже мало кто удивляется, но на всякий случай записывает на камеру, а затем делится с полицейскими, чтобы те наказали горе-водителей.

Видеорегистратор одного из участников движения снял момент того, как водитель автобуса, не дождавшись пока загорится зеленый, проехал на запрещающий сигнал светофора. Вероятно, водитель автобуса очень сильно спешил, к счастью в этот момент никто не ехал сбоку.

«По данному материалу составлены протоколы по статьям «Проезд на запрещающий сигнал светофора» влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей», — рассказали в полиции.

Напомним, это не первый случай нарушения правил дорожного движения водителями автобусов.