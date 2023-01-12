Жительница Туркестана заявила о групповом изнасиловании на оптовом рынке

22-летнюю девушку изнасиловали на оптовом рынке духовной столицы. Это сделали, по словам потерпевшей, двое мужчин, торгующие посудой.

О шокирующей истории рассказала правозащитница, руководитель общественного фонда Nemolchi Дина Тансари, куда родные потерпевшей обратились за помощью.

Как стало известно, к девушке применили сексуальное насилие, сняли на видео, а затем выманили 10 млн тенге шантажом. После случившегося потерпевшая влезла в долги и ушла от супруга. Сейчас она вынуждена скрываться от всех в отдаленном селе со своим отцом.

«Один насиловал, другой держал дверь контейнера, девушка потеряла сознание. Ее сняли на видео и фото, когда она пришла в себя, у нее началась истерика, она начала кричать и бить посуду в этом контейнере (эти парни торговали посудой). После этого они стали ее шантажировать этими фотографиями и видео материалами и вымогать деньги, угрожая, что расскажут всем ее родственникам и мужу»,- рассказывает Дина Тансари, руководитель фонда Nemolchi.

Пострадавшая обратилась в полицию, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Инцидент произошел еще летом 2022 года. С тех пор, виновные на свободе, говорит сторона потерпевшей. В областном департаменте полиции сообщили, что заявление поступило не летом, а в конце декабря.

«29 декабря собранные материалы по данному факту зарегистрировали в УП города Туркестан по ст. 120 ч.1 «Изнасилование». В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых установлены двое жителей Туркестана. На сегодняшний день, полицейскими опрошены обе стороны, проведены соответствующие следственные мероприятия и выясняются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время по данному факту назначены экспертизы и проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято законное процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Тем временем, родные надеются, что вина злоумышленников будет доказана и они получат самое суровое наказание.