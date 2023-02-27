163 детским садам не перечисляли деньги в Туркестанской области

В Жетысайском районе Туркестанской области в 163 детских садах не перечислены деньги по подушевому финансированию.

В течение двух месяцев воспитатели не получали заработную плату. Кроме этого, деньги, необходимые для питания и других нужд для малышей, не перечислялись. После того, как предприниматели обратились в прокуратуру района, была проведена проверка. В результате детским садам выплачено 667 млн тенге.

Мухтар Альжанов, прокурор Жетысайского района:

«Из -за неправильного начисления, была выявлена нехватка денег. После вмешательства прокуратуры, на областном уровне, был рассмотрен вопрос: деньги были переведены и были полностью выплачены».