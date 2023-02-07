В Шымкенте успешно работает учебный центр по программе Artsport

Учебный центр будущего поколения FGS представил отчетную выставку. Здесь дети от 4 до 17 лет могут освоить азы работотехники, научиться петь и рисовать.

Открыть бесплатные кружки досуга удалось благодаря государственной программе.

Айгуль Мейрбекова директор и основатель школы будущего поколения FGS:

«По большей части по арт-спорту мы обучаем детей рисованию, вокалу, хореографии, оригами, аквагриму, есть и другие кружки. Все необходимые расходы мы берем на себя. Если мы принимаем участие в концерте, то сами подготовим декорации и купим костюмы. Средств достаточно. Родители — не платят! От них требуется только приводить вовремя детей на занятия».

Школа будущего поколения открылась в Шымкенте полгода назад. Ученики раскрывают творческий потенциал на отчетном концерте, радуя родителей достижениями.

Школа будущего включает в себя дополнительное образование. Дети с интересом ходят на занятия и выражают особую благодарность учителям.

Элеонора Агабеккызы родитель:

«Мои дочери-двойняшки учатся в этой школе. Одной из особенностей школы является то, что учителя относятся к детям по-разному. Ребенка не учат через пытки. Они добровольно отказываются от телефона, как и по желанию учатся. Телефоны у детей в школе не отбирают. Дети не пользуются телефонами осознанно. В целом эта школа повышает у ребенка стремление к основным академическим занятиям, прививая творчество».

Луиза Досжан, родитель:

«Моя дочь учится в этой школе в третьем классе. Я очень благодарна этой школе. Она очень подтянулась. До этого она обучалась в Астане, был карантин, немного обучалась в продлёнке. Сейчас она с хорошим настроением ходит в школу, ей очень нравится класс».

В школе будущего, обучение получают более 350 детей. 1500 учеников в 5 образовательных центрах получают дополнительное образование и бесплатно занимаются спортом. Основатели открыли и пять развивающих центров.

Sunny life — микрорайон Отырар, ул.Рыскулова 60/1;

Fairy art — ул.Крейсера Аврора 26;

Art school Marlen — ул.Марлен Алпысбаева 104;

Ип Сарсен — ул.Санжар Жандосова 40/1

Ип Мейирбеков — ул.Оркенди 2/1

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ЛИЦЕНЗИЯ: № KZ72LAA00032564 выдана 27.08.2022