Число жертв растет: Реджеп Эрдоган обновил число жертв

От сокрушительного землетрясения в центральной Турции уже погибло более 900 человек, об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент страны сообщил о 5 383 пострадавших и о 2,818 разрушенных зданиях. Поисково-спасательные работы на завалах в зоне землетрясения продолжаются на бесперебойной основе.

«Землетрясение, произошедшее сегодня в 04.17, стало самым крупным бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. К сожалению, цифра в 912 погибших — не окончательная»,-сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Из-за землетрясения историческая крепость Газиантеп, которая находилась под наблюдением ЮНЕСКО стерлась с лица земли.

45 стран предложили помощь Анкаре, среди них старны ЕС и НАТО. Сейчас Реджеп Эрдоган взял на себя антикризисное управление после разрушительного землетрясения.