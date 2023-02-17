Турецкие фанаты поблагодарили казахстанских спасателей во время матча

Фанаты клуба «Трабзонспор» во время футбольного матча 1\16 финала против швейцарского «Базеля» устроили перформанс, который не оставил никого равнодушным.

Фанаты подняли над трибунами баннер, на котором спасатель держит на руках ребенка, чудом выжившего под завалами.

На его каске изображены флаги стран, среди которых отчетливо видно и Казахстан. На его руке — повязка с надписью «Спасибо». Таким образом болельщики хотели отблагодарить всех, кто работает в зоне разрушений на юго-востоке Турции.

Напомним, из-за землетрясения в Турции и Сирии погибло свыше 40 000 человек. Под завалами все еще остаются жертвы, которых находят спасатели.