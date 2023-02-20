До +18 прогреется воздух в Шымкенте

Представляем вашему вниманию прогноз погоды на 21-23 февраля.

По-весеннему теплые дни ожидают шымкентцев в ближайшие 3 дня. Максимально столбики термометров уже завтра, 21 февраля, поднимутся до +18 тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 тепла.

22 февраля в Шымкенте будет дождливо, осадки пройдут днем, ожидается гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 12-14 тепла.

А вот в день защитника отечества (по советским меркам), 23 февраля, погода будет теплой, безветренной и сухой. Температура воздуха ночью 3-5, днем 14-16 тепла.