Эксперт-водник опасается затопления Туркестанской области

Объем воды на Шардаринском водохранилище вызывает опасения у специалистов. По словам эксперта по водным вопросам Анатолия Рябцева, оно может переполниться и затопить весь юг.

Все из-за обильных осадков, которые выпали на территории Туркестанской области в январе. С приходом тепла они начали таять и сброс воды может не поспеть за ее притоком. В министерстве экологии же уверяют, ситуация на контроле и опасности нет. Они договариваются с узбекской стороной о сбросе воды, в случае если ее станет много.

По словам профессора, доктора технических наук, ситуация вызывает серьезную тревогу. Впервые за последние 20 лет на юге выпали обильные осадки и установились 20 градусные морозы. Но с приходом плюсовой температуры, снег начал таять. Это может обеспечить повышенный приток воды к Шардаринскому водохранилищу, сбросить который безопасно будет сложно.

«Усугубляет ситуацию то, что в это время в феврале месяце ниже Кайраккумского контррегулятора больше 600 невозможно будет пропустить. Все русло будет замерзшее, до самого марта месяца мы воду не сможем больше 600 кубометров пропускать ниже Коксарая в сторону Кызылорды. Если больше воды повысим, она пойдет поверх льда и мы начнем затапливать населенные пункты до Кызылорды, и может саму Кызылорду«, — говорит Анатолий Рябцев, эксперт во водным вопросам.

Такая ситуация уже была, тогда водохранилище переполнилось, и порыв земляной плотины произошел на стороне Узбекистана в 2006 году. Опасность может нависнуть над жителями ближайших к Шардаринскому водохранилищу населенных пунктов уже во второй половине февраля.

Сброс воды из Токтогула и таяние снега, уверен Анатолий Рябцев, может вызвать приток воды до 4,5 тысяч кубометров в секунду. Шардаринское водохранилище будет наполнено до 5 млн кубометров, притом, что полный объем составляет 5 млн 300 тысяч кубометров. Технические возможности приема такой воды крайне ограничены. Распределить максимально, по словам эксперта, можно лишь до 2600 кубометров в секунду. А что делать с остальным объемом воды?

«Если возможно, показать водохранилище и рядом горы, с которых водичка течет в водохранилище. На водичке цифру 4000-4500 м3/сек. На водохранилище цифру 5.3. И что оно почти наполнено до краев. И типа водораспределитель из водохранилища еще надо, и на нем написать 2500-2600 м3/сек. А потом под знаком вопроса где-нибудь 1500-1600 м3/сек», — говорит эксперт.

В «Казводхозе» Туркестанской области прогноз эксперта о грядущем потопе опровергли. По их словам, сейчас заканчиваются строительно-монтажные работы по реконструкции Шардаринского водохранилища. Говорят, есть договоренность, чтобы в случае притока большой воды все излишки смогли скинуть в Арнасайскую впадину на территории Узбекистана. По словам Анатолия Рябцева, это единственно возможный выход из ситуации.

«На данный момент опасности нет. Поступает 1300 кубометров воды. У нас есть возможность получить такой объем воды за 25 дней и отправить дальше», — говорит Досбол Бекмагамбетов, заместитель председателя комитета министерства экологии и природных ресурсов РК.

Сейчас Шардаринское водохранилище заполнено на 83%. Уровень воды сейчас замеряют постоянно.