Бывшего начальника МПС Шымкента судят за превышение полномочий

Бывшего начальника МПС департамента полиции города Шымкента Мухтара Бухарбаева судят в Аль-Фарабийском районном суде.

Его обвиняют по статье №362 «Превышение власти или должностных полномочий». Сегодня уже второе по счету заседание.

Напомним, скандал вокруг бывшего начальника МПС разгорелся в начале года. На него пожаловался подчиненный Азамат Аимбетов, который обвинил Бухарбаева в многочисленных поборах и превышении служебных полномочий.

Аимбетов написал рапорт, в котором подробно перечислил, когда и какие дорогостоящие покупки заставлял его делать начальник. Не смотря на это, Бухарбаев еще какое то время оставался на своей должности. Дело сдвинулось с мертвой точки после публичного видеообращения Аимбетова, где мужчина попросил Главу государства и генерального прокурора обратить внимание на беззаконие.