Из-за ухудшения погоды закрываются трассы в Туркестанской области

Из-за тумана, осадков и гололедицы полицейкие объявили о закрытии ряда автодорог и просят водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Речь идет о трассах «Уланбел-Созак-Екпинди» через Созакский район и «Шаян-Шолаккорган» по Байдибекскому району.

Проливные дожди начались еще вчера, на дорогах, где снег еще не растаял появилась гололедица и все это сопровождает туман. Все эти факторы могут стать причинами серьезный аварий на дорогах.

В Арысском, Казыгуртском, Ордабасинском, Сайрамском, Толебийском, Созакском, Сауранском районах идет дождь вперемешку со снегом. По этому патрульные просят водителей и пешеходов прежде всего, внимательно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, следить за дистанцией и соблюдать требования дорожных знаков.