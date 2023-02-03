Каналы в Шымкенте очищают от льда и снега

Каналы, по которым будет протекать вода очищают, от льда и снега. Спасатели говорят, впервые за долгие годы они замерзли и покрылись льдом. Если по ним пустят воду, она может выйти из берегов.

От ледяной корки каналы освобождают при помощи трактора с ковшом. Снег и лед убирают и отвозят туда, где они не будут представлять угрозы. Очистить все водные артерии от снега и льда планируют в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют в Шымкенте обильные дожди с переходом в снег и потепление.

«Наполняемость водохранилищ составляет от 5 до 60%. На сегодняшний день запаса воды в водохранилищах достаточно для приема талых вод. Соответственно на сегодняшний день местными исполнительными органами власти, акиматом и коммунальной службой, проводится полная механическая отчистка всех арыков, каналов и ирригационных систем. Подготовлено более 10 тысяч мешков с песком, организован штаб в департаменте представителями всех служб гражданской защиты», — говорит Мадияр Жаксыбаев, руководитель департамента по ЧС г. Шымкента.