Катал девушку на багажнике: водителя нарушившего ПДД оштрафовали

Сумма штрафа не велика, всего 17 тысяч тенге. Инцидент произошел 1 февраля на главной улице города Кунаева.

Молодые люди, решили записать красивое видео для соцсетей и посадили девушку на багажник авто, который на полном ходу возил её по длинной улице.

8 февраля, когда видео опубликовали в соцсети, нарушителей сразу же нашли и привлекли к ответственности по статье «Нарушение правил перевозки пассажиров»

Молодые люди часто идут на разные риски ради контента, нередки трагичные исходы. Поэтому стражи порядка просят молодежь ответственнее относится к своей безопасности и не подавать опасный пример другим.