Казахская традиция асар — всем миром

На днях кто-то из знакомых скинул в WhatsApp видео, где мужчина достаточно зрелого возраста сетует на то, что в Казахстане постепенно уходит традиция асара.

Вспоминает, какими участливыми, великодушными были люди, жившие в советское время. К примеру, сосед привез домой несколько тонн угля. Мама героя видео, зайдя в дом, пристыдила сыновей: мол, как вы можете спокойно сидеть, ведь надо помочь соседу с разгрузкой угля. Одному ему не справиться. Зато сейчас, если в подобной ситуации попросишь помощи у молодежи, то та сначала выяснит: «А сколько ты дашь мне за это?» Герою видео подобный расклад явно не по душе. Он спрашивает и нас, и себя: неужели мы так безропотно дадим исчезнуть этой доброй народной традиции? Перестанем бескорыстно помогать сородичам?!

Давайте вместе попробуем найти ответ на этот вопрос.

Тем, кто вдруг подзабыл, что это за явление, напомню: асар – это древний обычай казахского народа, согласно которому люди, собравшись вместе, искренне и безвозмездно выполняют непосильную для одного человека или одной семьи работу. У братского узбекского народа тоже есть такой обычай, зовется он хашаром.

Выжить самостоятельно, без поддержки сородичей, в суровых условиях степи было почти невозможно. Другое дело взаимопомощь. Сообща перегоняли скот с одного пастбища на другое, вместе отбивали набеги врагов, захватчиков, грабителей. И также сообща помогали землякам, хорошим знакомым, попавшим в беду. И этот обычай сохранялся на протяжении столетий. Многим он памятен, а чаще всего вспоминается в связи со строительством дома.

Мой бесконечно мудрый друг Марат Тулебаев так отозвался на тему асара: «Да, менталитет значительно трансформировался. В 1990 году один чимкентский судья очень высокого ранга в ответ на мои восклицания о переходе экономики на рыночные рельсы сказал: «Я боюсь, что эта гласность и этот рынок испортят мой народ, извратят его исторически сложившееся мировоззрение, его доброту и сердечность». И он оказался прав. Пришло время, когда родственники стали «кидать» друг друга. Причем близкие… А слушают ли нас молодые? Сомневаюсь. Они считают нас неудачниками. А себя – умнее нас…

Сейчас традиция асара сохранилась лишь в аулах. В городе она давно почила в бозе. К сожалению… Наша внутренняя идеология должна быть направлена на возрождение и развитие традиции асара. Это самое главное!»

От себя добавлю, что когда Дарига Назарбаева осенью 2003 года создала партию «Асар», подумала: вот какая классная, созидательная идея, народ ее обязательно поддержит. Не прошло и трех лет, как партия «Асар» слилась с «Отаном», и… шарик сдулся. Хотя потенциал был огромным.

«Это был подрыв самой благородной идеи, родившейся в постсоветском Казахстане, – вторит мне Марат Турсынбаевич. – Асар, его идея – это самое лучшее и необходимое для Нового Казахстана! Ведь само понятие «АСАР» – это ОБЩЕЕ ДЕЛО. Асар – это и есть общее созидательное дело для казахстанцев. Вот эту человечность нашему обществу не растерять бы… Не будет человечности – будет, как в Югославии, Сирии, на Украине. В детстве мне приходилось видеть, как люди – соседи, друзья, сослуживцы, родственники – участвовали в так называемых асарах. Я сам, будучи ребенком, а затем подростком, участвовал в них.

Ведь асар – это субботник, воскресник. Это не социальное явление советского периода, о чем писал Ленин в своем труде «Великий почин». Это народная традиция, идущая испокон веков. У нас во дворе за день соседи и родственники построили гараж! Отец просто заранее приготовил стройматериалы. Построили совершенно безвозмездно! И были рады, что сделали доброе дело. Гараж стоит до сих пор и служит людям. Он для меня как памятник добросердечия. Давно нет этих людей, но в моей памяти остались их бескорыстие и доброе дело. Дай-то Бог счастья их детям, внукам и правнукам…»

Интересно, а что молодежь думает о традиции асара? Неужели наши потомки предадут ее забвению? Оказалось, нет. Все не так уж плохо. Такой вывод я сделала, поговорив на эту тему с молодой коллегой Салтанат.

«Что Вы, без помощи братьев мужа, одноклассников, моих племянников и соседей нам ни за что бы не построить своего дома, – рассказала Салтанат, которая уже четвертый год живет в собственном доме в микрорайоне «Таскен». – Мы только фундамент дома заливали в три захода – у нас опалубки не хватало. К этому асару приготовились загодя: закупили цемент, гравий, песок, лопаты. Одолжили у знакомых емкость для замеса раствора, привезли бочки и фляги с водой. Все заранее обговорили, кто и когда к нам подъедет. Наметили план работ.

И в один прекрасный теплый день с самого раннего утра началась работа. Мужчины занимались фундаментом, я готовила для них обед, заваривала чай. В конце дня накрыла для всех наших асаровцев праздничный дастархан. От души и с благодарностью! Так, постепенно, сообща мы подняли стены, смастерили кровлю. Мы не миллионеры, наши друзья и родные нам под стать, но сообща мы в силах помочь друг другу обустроить для себя достойные условия жизни.

А знаете, асар – это, по большому счету, показатель того, чего ты стоишь сам. Помогал ли ты кому-то из родных или друзей? Вот над чем стоит задуматься. Мой муж тоже в свое время не единожды, а, пожалуй, десятки раз безотказно ездил на асары к братьям, дядям, друзьям-одноклассникам. А в ответ получил то, что заслужил: все его знакомые и родные с удовольствием потрудились на строительстве нашего дома. Уверена, эта традиция не умрет, потому что она идет от народа!»

Асар – значит всем миром! Случись беда всем миром будет помогать. Жизнь – она разная, многотрудная. Но сообща все же легче. Проверено жизнью!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА