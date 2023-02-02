Криминальные разборки предотвратили в Шымкенте

Под стражу взяли 10 человек в возрасте от 25-38 лет. Трое из которых с санкции суда взяты под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде. Роль остальных будет устанавливаться в ходе досудебного расследования.

Выяснилось, что в начале января группа лиц похитила местного жителя. Его вывезли за город, где начали избивать мужчину, а затем и ранили его из пневматического оружия.

После этого, мужчина вооружил своих знакомых и собрался отмстить своим обидчикам. В качестве доказательств полиция изъяла пистолеты Макаров и ТТ, четыре травматических пистолета, охолощенный автомат АК-103, самозарядное ружье МЦ 21-12 12-го калибра и самозарядный карабин Сайга-410 калибра 410 и двухствольное гладкоствольное ружье ТОЗ 16-го калибра, а также 93 патрона различного калибра.

К счастью, разборка не состоялась и человеческих жертв удалось избежать. Сейчас проводится досудебное расследование.