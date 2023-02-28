Очистные сооружения в Шымкенте выведут на новые мощности

Канализационно-очистные сооружения в Шымкенте планируют модернизировать, и добавить новые мощности.

В этом помогут польские специалисты, которые посетили Шымкент с рабочим визитом. Уже в скором времени в Шымкент поставят новое оборудование и агрегаты.

Представители польской компании ознакомились с работой уникального комплекса канализационно-очистных сооружений Шымкента. Они примут участие в расширении объекта. Будет выстроена новая технологическая цепочка, в которую будут включены новые мощности. Для обсуждения вопросов поставки нового оборудования и агрегатов в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» прибыл представитель польской консалтинговой компании «EKO-KONSULTING» Кшиштоф Городецкий.

«Меняется качество стоков, количество стоков, появляется более современное оборудование. Поэтому с одной стороны мы хотим осовременить существующую технологическую цепочку, а с другой стороны подключить четвертую очередь, которая планируется сейчас для увеличения мощности очистных сооружений до 200 тысяч кубов в сутки. Важно, чтобы эта четвертая очередь работала в одном алгоритме с существующими мощностями, а не как отдельная линия. Именно это мы сейчас обсуждаем», — говорит Кшиштоф Городецкий представитель польской консалтинговой компании «EKO-KONSULTING» .

Польская компания уже участвовала в модернизации комплекса очистных сооружений Шымкента 12 лет назад. В случае возникновения неполадок, зарубежные специалисты готовы оказать технологическую поддержку шымкентскому предприятию в режиме онлайн. Сотрудники ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» могут обратиться за консультацией.

«Во время эксплуатации возникают самые разнообразные вопросы по обработке стоков, переработке осадка. И мы всегда обсуждаем возникающие проблемы, находим нужные решения. Я рад, что мы можем с успехом использовать наработанный многолетний опыт с вашей командой. Использовать и наш опыт, полученный на других очистных сооружениях. Все это позволяет осовременивать оборудование и в целом улучшать работу комплекса очистных сооружений», — говорит Кшиштоф Городецкий представитель польской консалтинговой компании «EKO-KONSULTING» .

После расширения мощностей комплекса очистны сооружений, он будет способен перерабатывать 200 тысяч кубических метров канализационных стоков в сутки. Сейчас проводятся предварительные работы.