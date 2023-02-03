Онколог рассказал об эффективности прививок против ВПЧ и развеял мифы.

Корреспондент OTYRAR поговорил с заведующим онкологического центра Туркестанской области о прививке ВПЧ и о том как обезопасить себя от опасного диагноза- рака шейки матки.

После обследования у 35-летней женщины выявили рак шейки матки третьей степени. Все началось с болей в пояснице и дискомфорта, вспоминает Жазира. Со временем появились кровянистые выделения. Сегодня женщина продолжает бороться с коварным диагнозом.

Жазира (имя изменено) жительница Туркестанской области:

«В больницу не сразу обратилась, думала ничего страшного, пройдет. Но, как сказали врачи потеряла много времени и заболевание начало прогрессировать. Уже прошла химио и лучевую терапию. Сейчас продолжаю принимать химиотерапию, и надеюсь на улучшение».

Вирус папилломы человека вызывает одно из самых распространённых онкологических заболеваний женской репродуктивной системы — рак шейки матки. В зоне риска и мужчины. При заражении опасный вирус может спровоцировать рак половых органов. Лекарства от вируса папилломы человека, не существует. По словам специалистов, снизить риск развития коварных последствий способна лишь вакцина.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«Эта вакцинация очень нужна, сам этот вирус вызывает предопухолевые заболевания, которые приводят к раку шейки матки, раку влагалища, прямой кишки и даже раку гортани. Вакцинация предотвращает нахождение этого вируса в теле человека и тем самым уже предотвращаются перечисленные онкологические заболевания».

Прививку от ВПЧ делают до начала половой жизни в возрасте от 9 до 12 лет. Ставится 3 вакцины с разными временными промежутками. Особой подготовки перед инъекцией не требуется.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«Прививка должна быть до начала половой жизни пока в организм этот вирус не попал, тогда после прививки появляется иммунитет и после половой жизни, когда попадает этот вирус, а он есть почти у 90% населения, то уже иммунитет будет ознакомлен с этим вирусом благодаря вакцинации и будет готов уничтожать тот вирус»

Пилотный проект по вакцинации девочек-подростков от ВПЧ стартовал, но его пришлось остановить из-за побочных действий у двух школьниц. После тщательной проверки выяснилось, что вакцинация не влечет за собой вреда и опасности для жизни и здоровья, уверяют онкологи.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«К сожалению, из-за ложных побочных эффектов вакцинацию отменили, но сейчас мы это уже все поняли, что это были не побочные действия и сейчас до 2025 года вакцинацию внесли в национальный календарь профилактических прививок».

По словам врачей вакцина против ВПЧ успешно используется в течение многих лет в Австралии, Шотландии, Финляндии и Новой Зеландии. Кроме того, соседний Узбекистан уже достиг высокого охвата вакцинацией против опасного вируса.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«Даже развитая страна как Франция не может предоставлять своему населению эту вакцину бесплатно, потому что стоимость ее от 100 до 200$ на одну вакцину, а в Казахстане предоставляется бесплатно».

Во время обострения хронических заболеваний прививка откладывается. После инъекции, в месте укола, возможны болезненность, припухлость, зуд, а также общие реакции – недомогание, повышение температуры тела.

Рахим Абдурасулов, заведующий онкологическим центром Туркестанской области:

«Во первых не надо бояться побочных действий они бывают, как и у других прививках. Местное покраснение, грипоподозное состояние -это обычная реакция организма на новый вид антитела. Сильных побочных действий как бесплодие, смерть этого в исследованиях не было выявлено и это все мифы».

Прививать несовершеннолетних будут только с согласия родителей. Для несовершеннолетних девочек процедура будет бесплатной. Вакцинирование мальчиков пока под вопросом — всё зависит от суммы, которую выделят на прививочную программу.

Вакцинироваться сможет и взрослое население, но на платной основе. Перед вакцинацией необходимо пройти ряд обследований — на отсутствие вируса папилломы человека.