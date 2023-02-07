Парамедики появятся в казахстанских «неотложках»

Парамедики придут на помощь казахстанским врачам и фельдшерам. Специалисты будут наряду с медиками оказывать медицинскую помощь пациентам и быть на подхвате.

В минздраве уверены, это пойдет на пользу работе «неотложек». Обучать на парамедиков будут водителей скорой помощи. Кроме того, по новым правилам, станции скорой медицинской помощи появятся в населенных пунктах с населением в 100 тысяч человек и больше. Правда, специалисты уверены, бригады нужны и в селах с меньшим населением.

Парамедики будут работать с врачами и фельдшерами в казахстанских «неотложках». В минздраве внесли изменения в правила работы скорой медицинской помощи. И решили что в каретах скорой помощи нужны парамедики, люди без медицинского образования, прошедшие курс профессиональной подготовки. Они будут помогать при оказании первой помощи и участвовать в работе бригад «неотложек». Обучение кадров займет порядка 3 месяцев, а затем они станут полноценными работниками скорой.

«Такие лица проходят сертификационное обучение и обучаются оказанию первой помощи. Как оказать помощь при остановке сердца, как остановить кровотечение, либо при травах различных как накладываются шины, в принципе это должен знать любой человек. Это помощь врачу или фельдшеру», — говорит Гульнар Сарсенбааева заместитель директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК.

Обучать на парамедиков будут водителей «неотложек». Специалисты говорят, они итак иногда помогают врачам и фельдшерам на вызовах. Но теперь будут делать это профессионально и получать за это дополнительную зарплату. Да и искать новые кадры не нужно. В Шымкенте например, выезжают на вызовы 102 бригады скорой медицинской помощи, где посменно работают больше 400 водителей — всех их, по желанию, будут обучать на парамедиков.

«Мы собираемся обучить водителей на парамедиков, обучить у себя, выдать сертификаты, и водители у нас будут работать парамедиками и будут оказывать медицинскую помощь вместе с медработниками. Парамедики работают при медработниках, будут ту же самую функцию выполнять, где то транспортировать, перевязать травмы», — говорит Райкул Есеналиева заведующая колл-центром скорой медицинской помощи Шымкента.

В день в шымкентский колл-центр скорой медицинской помощи поступает до 1800 звонков. Чаще всего обращаются пациенты с температурой и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В новой редакции правил работы скорой медицинской помощи также прописано, что в моногородах с численностью населения от 100 000 человек по усмотрению местных исполнительных органов будут организоваться самостоятельные станции скорой медицинской помощи из расчета 1 бригада на 10 тысяч населения. Но этого количества может нее хватить, говорят специалисты. Да и в некоторых городах проживает меньше людей.

«Щучинск, Балхаш, Сватпаев, Аксу, Аркалык никакие из этих городов не подпадают под приказ и не могут организовать самостоятельную станцию скорой медицинской помощи. И нужно было бы оценивать плотность проживания населения 04,18 04,27 может там контингент населения старый или более болезненный , может экологические проблемы или наоборот молодое население или есть производственные риски», — говорит Али Нургожаев эксперт в сфере здравоохранения.

По словам эксперта, в сфере оказания скорой медицинской помощи есть и кадровые проблемы, и нехватка техничекого оснащения, которые также надо решать.