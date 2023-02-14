Сельчанки отдали 12 млн, чтобы устроиться на работу в школу

Мужчина в Мактааральском районе придумал способ быстрого обогощения. Его жертвами стали 10 сельчанок.

Как сообщили в полиции, сейчас в Туркестанской области проводится досудебное расследование по факту мошенничества. Из материалов следствия, инцидент произошел еще в прошлом году. Местный житель приноровился обманывать безработных женщин. Каждая из них отдала мужчине по 1 млн 200 тысяч тенге в обмен на трудоустройство в местную школу.

Заветное место потерпевшие ждали год, а затем обратились за помощью в полицию.

Подозреваемого нашли спустя сутки. Как оказалось, жертв у подозреваемого предостаточно — 10 сельчанок, которые в общей сложности отдали ему 12 млн тенге.

Мужчину задержали, сейчас выясняются все обстоятельства. Полицейские призывают жителей не поддаваться на уловки мошенников.