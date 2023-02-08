Сколько казахстанцев пропали при землетрясении, рассказал посол

По предварительным данным на 8 февраля 16:00, на юго-востоке Турции пропали четыре казахстанца.

Об этом рассказал посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи.

«На данный момент есть информация о четырех пропавших казахстанцах. Трое из них пропали в городе Хатай, один в Адане«, — рассказал Уфук Екиджи на пресс-конференции в столице.

Информации о погибших или пострадавших казахстанцах в Турции не поступало.

Ранее в социальных сетях генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев опубликовал сообщение о пропажи казахстанца Мируса Курмашева, который на момент землетрясения находился в городе Хатай. Он является международным агентом технопарка Astana Hub.

Как стало известно, после трагедии мужчина так и не вышел на связь. Всех, кто располагает какой-либо информацией о нем, просят сообщить по номеру телефона +7 702 430 20 21.

На сегодняшний день казахстанские спасатели находятся в эпицентре разрушений, проводятся поиски всех пропавших.