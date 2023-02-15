Сколько шымкентцам заплатили за сообщения о коррупции

Семь жителей Шымкента получили денежное вознаграждение за оказанное содействие в изобличении коррупционеров. Выплаты составили свыше 1,5 миллионов тенге.

Даурен Ергарин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции г.Шымкента:

«Данные людей, от которых мы получили информацию разгласить не можем. Но, есть у нас такая программа, которая поощряет, если человек обратился с заявлением и его информация потвердилась мы можем выплачивать им в конфедициальном порядке деньги».

Борцы с коррупцией напомнили, что любой гражданин, столкнувшийся с вымогательством, хищением, злоупотреблением или превышением власти со стороны должностных лиц, может обратиться в круглосуточный колл-центр Антикора по номеру 1424.

Вознаграждение выдается по утвержденным тарифам. Если сумма взятки превышает одну тысячу МРП, единовременное денежное вознаграждение составляет 10 процентов, но не более 4000 МРП.

Единовременное денежное вознаграждение устанавливается в следующих размерах:

1) по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП;

2) по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП;

3) по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП;

4) по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП;

5) по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.

Согласно правилам поощрения, выплаты производятся после вынесения приговора в отношении коррупционеров. Антикоррупционная служба гарантирует полную конфиденциальность осведомителей.