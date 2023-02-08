Сотрудник управления образования подозревается в получении взятки

Очередное должностное лицо управления образования Шымкента изобличено в получении взятки.

Антикоррупционной службой Шымкента по фактам неоднократного получения взяток от предпринимателей за не проведение в отношении частных дошкольных учреждений проверок и общее покровительство их предпринимательской деятельности изобличено очередное должностное лицо Управления образования города.

Ведущий специалист профильного управления дал признательные показания.

«В рамках рассмотрения указанного представления полностью прекращены проверочные мероприятия в отношении субъектов малого и среднего бизнеса в количестве 500 единиц. Кроме того, проводится досудебное расследование в отношении очередного должностного лица в Управлении образования, которое подозревается в получении неоднократных взяток от представителей частных дошкольных организаций», — говорит Даурен Ергарин руководитель департамента агентства РК по противодействию коррупции по г. Шымкенту.