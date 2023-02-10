В Шымкенте усилили контроль над использованием земельных участков

Теперь за тем как эксплуатируют земельные участки будут следить с помощью аэрокосмических съёмок, передает OTYRAR cо ссылкой на 24kz.

Борются с захватчиками прокуроры. Выяснилось, что в Шымкенте незаконно присвоены 85 гектаров с кадастровой стоимостью свыше двух миллиардов тенге. Юридических прав на эти земли у людей нет, но несмотря на это люди продолжают строить там частные объекты.

Камбар Сейдахметов живет на законных основаниях уже 10-ый год, в отличии от его соседей.

«Смотрю карту, генплан. Здесь должны быть социальные объекты, частных домов мало. Например, дорога должна быть до трассы, а люди застроили. Говорят, без госакта они», — говорит Камбар Сейдахметов, житель г.Шымкента.

В прокуратуре уже знают как будут бороться с захватчиками. Акимат и коммунальные предприятия заключили меморандум, по которому объекты на захваченных землях, не будут подключать к свету, воде и природному газу.

«Сейчас будем инициировать вопрос ужесточения ответственности, как административной так и уголовной за самозахват земельных участков, во-первых. Во-вторых, изучим все проблемы, совместно с акиматом, Департаментом по управлению земельных ресурсов, и другими государственными органами. Аэрокосмическими съемками будем выявлять на стадии возведения и привлекать к ответственности», — говорит Батыр Ергешов, заместитель начальника управления прокуратуры г. Шымкента.

В Шымкенте 1056 незаконно построенных домов основная часть захваченных земель расположена на окраинах двух районов. Как правило, выявить хозяев построек не всегда удается, поэтому вручать уведомление о сносе не получается.

«Выявлены хозяева, от нас специалистами компетентных учреждений разосланы уведомления от ГАСКа. Уведомления о самовольном, добровольном сносе строений. Люди должны добровольно снести и привести в порядок», — говорит Ержан Нуразханов руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г.Шымкента.

Если же постройку не снесут, то дело передается в суд. Там сейчас по делам махинациях с землей проходят четыре человека.