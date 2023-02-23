В стране выросло число преступлений против детей

Только за первый месяц этого года полицейские зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних. Это на треть больше, чем в январе прошлого года.

Больше всего уголовных дел зарегистрировано в Алматинской области 25 случаев, против 18 годом ранее. Следом идет Алматы где завели 23 уголовных дела, хотя в прошлом году их было всего 8. На третьем месте Туркестанская область — 19 случаев, здесь идет снижение на один случай. Недалеко ушли также Атырауская и Жамбылская области: по 17 уголовных дел.

45 уголовных дел возбуждены за «Половое сношение с несовершеннолетними», еще 40 по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». По словам общественников, все больше родителей придают такие факты огласке. Но увеличилось и число агрессоров. По словам руководителя фонда «Немолчи», насилие в отношении детей начинается с молчаливого согласия взрослых. А маленькое зло почти всегда порождает большое.

«Дети насилуют детей и в школах вот эта политика директоров школ, которые пытаются укрыть любой факт любого преступления в школе, оно привело к тому что это выплеснулось в какие-то запредельные, страшные факты. Мы никак не хотим останавливать насилие на своем уровне, школы боятся«, — говорит Дина Тансари, руководитель фонда «Не Молчи KZ».

Боятся и родители, хотя именно они, уверены психологи, могут предупредить сексуализированное насилие в отношении детей. Специалисты говорят, с момента когда ребенок начинает осознавать себя, уже в возрасте 3-4 лет, с малышом нужно проводить беседы о том, что нормально, а что нет.

«Считается, что в 4 года ребенок уже более менее осознанный. Есть семья, есть семейные взаимоотношения, есть врач, который может смотреть, посторонним нельзя, причем говорить нужно корректно. Родители должны общаться с ребенком настолько хорошо, что если у него в жизни что-то происходит, он мог бы сказать об этом родителям», — говорит Герман Владимиров, психолог.

Растет и число преступлений в семейно-бытовой сфере. В 2022 году к инспекторам обратились 5,5 тысяч женщин. Только за 7 месяцев прошлого года было возбуждено 520 уголовных правонарушений — побои и убийства. Правоохранители уверяют, регулярно занимаются профилактикой.

«Мы проводим республиканские оперативно-профилактические мероприятия «16 дней без насилия», «Счастливая семья», «Ребенок и семья». Работаем с семьями, оказываем юридическую помощь пострадавших от бытового насилия. Также в Шымкенте работает 4 кризисных центра, где женщины могут получить кров и поддержку», — говорит Жаныл Спанова, старший инспектор по защите женщин от насилия ДП Шымкента.

В стране открыта горячая линия для пострадавших от бытового насилия, работают общественные организации. Также в скором времени в Казахстане появится мобильное приложение для борьбы с домашним насилием Tozbe. Оно выглядит как программа для чтения книг, где спрятана невидимая кнопка, с помощью который можно отправить сообщение о помощи с местоположением владельца телефона, а также записать происходящее на диктофон.