В Туркестанской области подсчитывают ущерб нанесённый селем

В Туркестанской области создана специальная комиссия по выяснению последствий грязевого селя. Она ведет учет количества поваленных домов, хозпостроек и погибшего скота.

Таким образом, будет определен объем средств необходимых для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Из-за проливных дождей и талых вод, территория вокруг домов превратилась в илистые болота.

Проливные дожди и талые воды нанесли немалый ущерб сёлам Шакпак и Шаян Байдибекского района. Только в селе Шаян вода затопила около 20 дворов. Теперь, когда вода убывает и опасность казалось бы ушла появилась другая проблема — вся близлежащая местность превратилась в болото. Чтобы хоть как то передвигаться жители временно уложили солому на топкую грязь.

«Двор полный воды — здесь, там за домом — это все вода. Уровень дошел до этого места. Вот до чего всё дошло» — Нурым Естемесов говорит, что когда он узнал с какой скоростью подступает сель, сразу же вызвал помощь. Опасаясь, что его дом рухнет, прежде чем будет достроен, он немедленно приступил к действиям.

Сначала закрепил грунт на открытых участках двора, куда могла попасть вода, затем укрепил ворота. Но вода все равно прибывала. До тех пор пока прибывшие на помощь сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям не откачали воду люди с тревогой вглядывались в горизонт.

«Было очень много воды. Я думаю, что причина нынешнего затопления — таяние снега в замёрзшей воде. Она собиралась и поднялась до этого места. До сих пор такого не было » — вспоминает житель Байдибекского района Нурым Естемесов

Сель, вызванный проливными дождями и снегопадом, угрожал 5-ти населенным пунктам Байдибекского района. По центральным улицам села Шаян проходит тропа из селя. Вода не умещаясь на дороге размывала арыки. Чтобы её отвести спасателям пришлось выкопать ров через дворы домов.

«Было задействовано 15 единиц техники, и 180 человек личного состава, опасность устранена благодаря организации каналов для отвода воды в безопасную зону. В общей сложности вода затопила свыше 100 дворов. Так же был затоплен подвал одного дома. Но в целом, случаев проникновения воды внутрь домов не было» – рассказал начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Байдибекского района Канат Ауельбеков.

В селе Шакпак больше 40 голов мелкого рогатого скота погибло под напором воды. Оперативно созданная комиссия сейчас подсчитывает убытки нанесённые стихией. А местные жители опасаясь дождливой весны, выкапывают дополнительные отводные рвы на улицах посёлка.