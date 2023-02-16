Вакцинация девочек от ВПЧ наделала шума

Противники вакцинации в Казахстане активизировались. Яблоком раздора стала прививка от папилломы вируса человека, которой прививают девочек-подростков.

Люди боятся, что вакцина даст побочный эффект, и вместо пользы принесет вред здоровью девочек. Между тем вакцинацию планируют включить в национальный календарь профилактических прививок. Девочек в Казахстане уже вакцинировали, но затем кампанию приостановили.

«Давайте, устройте, на одних испытывали, теперь до Казахстана добрались, вакцина вызывает побочку и серьезную«, — недоумевает комментатор.

«Я категорически против!!! Прививка от бесплодия!», — уверена пользователь социальных сетей.

Дочери Айжан Ермеккызы 10 лет. Женщина говорит, пока еще не решила, будет ли прививать своего ребенка от вируса папилломы человека. Говорит, надо убедиться в том что она не навредит.

«Я еще не решила, сомневаюсь. Думаю, что мы посмотрим, как перенесут другие подростки вакцинацию, с дочкой опять же посоветуюсь, как она смотрит на это, отзывы почитаем», — говорит Айжан Ермеккызы, жительница Шымкента.

Вирус папиломы человека может спровоцировать развитие рака шейки матки, рак влагалища, прямой кишки и даже гортани. Лекарства от него нет, говорят врачи. Есть только профилактика в виде вакцинации. Возраст 11 лет выбран неслучайно, так как вирус передается половым путем, вакцинировать девочек нужно до начала половой жизни. При этом отмечают врачи, в Казахстане становится все больше сознательных родителей, которые планируют привить своих детей.

«Это выбор за родителями, потому что это безопасность и жизнь ребенка в наших руках, но мне кажется надо прививать», — говорит жительница Шымкента.

«Я привила бы потому что папиллома само по себе плохое заболевание. Лучше сейчас его предотвратить, чем ждать какое-то заболевание«, — говорит жительница города.

В Казахстане уже проводили вакцинацию девочек против ВПЧ. Пилотный проект был запущен в 4 регионах страны в 2013 году. Но уже через два года его пришлось остановить из-за того что двум школьницам после введения вакцины стало плохо. После длительной проверки выяснилось, что причина была не в вакцине. При этом врачи уверяют, и даже показывают на практике, вакцина не ведет к бесплодию, не вредит будущему ребенку, а наоборот защищает от вируса.

«Мы взяли тех девочек которые были провакцинированы в 2013-14 год. Прошло почти 8 лет с начала вакцинации, сейчас у нас всего 750 девочек, и мы взяли у них мазки на онкоцитологию и на вирус папилломы человека, и у них ни у кого не выявлен вирус 16-17 подтипа. А те девочки которые мы взяли контрольную группу, студенток пригласили молодых девочек, у них уже в 40% выявился вирус папилломы человека», — говорит Диляра Кайдарова, доктор медицинских наук.

В прошлом году рак шейки матки выявили у 2 тысяч казахстанок, говорят врачи. Статистика растет. Ежедневно в Казахстане от рака шейки матки умирают 2 женщины. Девочек-подростков успешно вакцинируют в десятках стран. Вакцинацию от вируса папилломы человека планируют включить в национальный календарь профилактических прививок Казахстана уже в следующем году.