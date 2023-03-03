3 тысячи человек впервые проголосовали в Шымкенте

Многие избиратели в Шымкенте голосуют впервые. Таких, согласно данным территориальной избирательной комиссии, в мегаполисе 2889 человек, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

В городе отмечается высокая явка молодёжи. Во время голосования, парни и девушки спешат зафиксировать всё на телефон и обязательно выложить в социальные сети фото, селфи возле урны для голосования.

Нурсултану Хайбулле в январе исполнилось 18 лет. Он заранее изучил политические платформы всех кандидатов, чтобы сделать осознанный выбор. Говорит: актуальные проблемы молодёжи – образование, трудоустройство и жилищный вопрос.

«Я сегодня пришёл в университет, чтобы проголосовать. Выполнить свой гражданский долг. От нашего голоса сегодня, зависит, какое будет завтра в стране. Я уверен в этом. Голосую впервые, очень волнительно, если честно», — говорит Нурсултан Хайбулла житель г.Шымкента.

А вот люди преклонного возраста на выборы идут, как на праздник, с хорошим настроением. Бабушки сделали причёски, а мужчины надели костюмы. Своим примером они решили показать, как важно для них будущее поколение.

«В 1995 году в этом же зале, я был в штабе. Я помню, как люди шли неохотно. Как мы ходили по домам, уговаривали. А сейчас каждый понимает, от выборов зависит многое. Я считаю, что Явка будет высокой», — говорит Айдарали Туленов житель г.Шымкента.