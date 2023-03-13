Без газа, интернета и электричества живут в селе Туркестанской области

Жители поселка Сакена Сейфуллина в Туркестанской области оказались отрезаны от цивилизации.

Линии электропередач и столбы изношены. Нет интернета. Возмущенные сельчане уверены, что про них забыли. Даже уголь завезти – большая проблема.

Ускенбай Ахов житель села С.Сейфуллина

«Зима в этом году была суровой. Мы не могли найти уголь. Тонна стоила 50 тысяч тенге. Сложно обстоят дела даже с дровами. Сложно их найти, многие семьи сидят без дров».

Мурат Турсынбаев житель села С.Сейфуллина:

«Что касается именного нашего села, то в бюджете всегда нет денег. Нам всегда отвечают только на бумаге и всё. Год за годом эта проблема продолжается. Пять лет ждем благ цивилизации. До этого жители радовались, что газ проведут. Но, начатая работа, так и не завершилась».

Село Сакена Сейфуллина, расположена на границе Казахстана и Узбекистана. Без инфраструктуры здесь проживают около ста пятидесяти семей. По словам местных жителей, газопровод провели четыре года назад. Но голубого топлива в поселке до сих пор нет.

Берик Мамбетов руководитель отеда ЖКХ Жетисайского района:

«Мы говорим, что на территории района нет возможности газифицировать поселок, из-за нехватки мощности газовой станции. Сейчас у нас готовится новый проект и идет строительство АГРС».

Отсутствие инфраструктуры — не единственная проблема. По словам местных жителей, дороги в селе в полуразрушенном состоянии. Местные власти обещают отремонтировать их поэтапно. В этом году подрядчик будет осваивать деньги по программе «Ауыл ел бесігі».